Jeff Mills en concert à Toulouse ce vendredi !

Jeff Mills sera ce vendredi soir en concert au Bikini de Toulouse.

Le pionnier de la techno originaire de Détroit figure parmi les artistes les plus emblématiques à Toulouse. Avec à son actif de nombreuses performances artistiques dans notre ville dont, notamment au festival Electro Alternativ ou encore à travers ses collaborations avec l’Orchestre National du Capitole. Jeff Mills est de retour au Bikini ce vendredi soir.

Les origines de Jeff Mills, l’un des plus brillants DJ et producteur de la scène techno, le prédestinaient largement à cette carrière. Né en 1963 à Détroit, il côtoie les pionniers de ce mouvement (Juan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson) qui font de cette ville le berceau de la techno. A l’époque, elle est l’image même de la cité-dortoir, envahie par une industrie galopante et spécialisée dans la production automobile. La techno, musique échappatoire aux sonorités cosmiques inspirée de la science-fiction, est née de l’envie d’oublier cette réalité urbaine écrasante. Ce contexte influence toute la carrière de Jeff Mills dès ses débuts en 1984 sur la radio WDRQ. S’ensuit la fondation du collectif Underground Resistance puis, en 1992, la création de son propre label Axis à Chicago. L’accueil enthousiaste que font l’Angleterre et l’Allemagne aux DJ de Détroit, lui permet d’acquérir une reconnaissance internationale. Et cela n’a jamais cessé depuis.

Réservations et infos : www.lebikini.com