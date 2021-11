Impressions Partagées : Des oeuvres d’artistes toulousains offerts au public

Partager Facebook

Amoureux d’art, ce rendez-vous est pour vous! 200 oeuvres ont été commandées par la Fondation Desperados à 4 artistes toulousains pour les offrir au public. Apache, Gauthier Genet, Mademoiselle Kat et Prima participent à l’opération !

Du 15 novembre au 12 décembre 2021, la Fondation Desperados pour l’Art Urbain reconduit son projet IMPRESSIONS PARTAGÉES pour une deuxième saison. L’opération, qui concernera la ville de Toulouse la semaine du 22 novembre, met en lumière le travail des artistes : Apache, Gauthier Genet, Mademoiselle Kat et Primal, les invitant à créer une oeuvre originale, sérigraphiée en 65 exemplaires et offerts au grand public sur réservation, via le site web de la Fondation Desperados.

UN ART URBAIN TOULOUSAIN VALORISÉ PAR SES ACTEURS LOCAUX

Persuadée que le dynamisme du milieu artistique d’une ville se construit en premier lieu grâce aux associations de proximité, la Fondation a souhaité s’appuyer sur l’associa1on BAYA DEZIGN et son expertise en matière d’art urbain, à laquelle elle a proposé de sélectionner 4 artistes émergents : Apache, Gauthier Genet, Mademoiselle Kat et Primal afin de mettre en lumière leur travail.

Sur le compte Instagram de la Fondation Desperados :

Lundi 22 novembre : diffusion du reportage d’Arthur Bessaud

Les mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 novembre : mise à l’honneur des 4 artistes et dévoilement à 18h de l’œuvre créée et sérigraphiée.

Dès 18h, la possibilité d’acquérir gratuitement l’une des sérigraphies de l’œuvre sur le site web de la Fonda1on.

@fondationdesperados

Réservations : https://fondationdesperados.com/projet/impressions-partagees-saison-2/