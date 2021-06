IKEA installe un « Point Conseil » au coeur de Toulouse

Partager Facebook

IKEA France annonce l’ouverture d’un nouvel espace dans le centre-ville de Toulouse le 5 juin prochain.

Appelé « Mon point de conseils IKEA », inédit en France, il proposera aux clients IKEA toulousains une aide à la conception et planification pour faciliter leurs achats de projets complexes, notamment de cuisines et de solutions de rangement, ou préparer leurs achats en ligne.

D’une superficie de 95m2, « Mon point de conseils IKEA » sera situé en plein centre-ville, au sein du centre commercial Saint-Georges situé 51 bis, rue du rempart Saint-Etienne à Toulouse.

5 collaborateurs IKEA seront présents pour guider les clients dans la conception de cuisines, chambres et rangements personnalisés. Ils pourront également les renseigner sur l’ensemble de l’offre IKEA pour préparer des achats en ligne par exemple. Des services de conseil personnalisé comme du conseil IKEA Business et du coaching maison seront également proposés dans ce nouvel espace.

Ce point de conseils vient compléter l’offre du magasin IKEA de Toulouse-Roques situé en périphérie de la ville, qui propose toute l’offre IKEA à emporter immédiatement ainsi qu’un service de Cliquez et Emportez. Toute l’offre IKEA reste également disponible 24h/24 et 7j/7 sur IKEA.fr en livraison à domicile, dans les points de retrait chez des partenaires pour toute commande à Albi, Montauban, Saint Gaudens et Cahors-Pradines, et dans des points de collecte Mondial Relay pour les colis.

Plus d’infos : https://www.lesboutiquessaintgeorges.fr/