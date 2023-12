Ibrahim Maalouf, Flavia Coelho… la belle programmation des Arts Scénics 2024

Partager Facebook

Le Festival les Arts Scénics, les 28 et 29 juin 2024 à Lisle sur Tarn, annonce son line up composé notamment de Ibrahim Maalouf, Flavia Coelho, Soviet Suprême ou encore Dub Inc et Room T.

Depuis plus de 20 ans, le Festival Arts’Scénics évolue et grandit au fil des éditions. Aujourd’hui, les Arts’Scénics se positionnent comme une rencontre musicale hors-norme en plein cœur de Lisle-sur-Tarn. Fier de sa diversité musicale, le festival aime proposer une programmation intimiste et éclectique mêlant reggae, rap, hip-hop, musiques électroniques, symphoniques … au sein d’une bastide du XIIIème siècle.

Et après des années 2022 & 2023 à succès, où les soirées ont affiché “SOLD OUT”, on peut découvrir une programmation exceptionnelle pour cette 21e édition ! Rendez-vous les 28 & 29 juin 2024 sur les promenades de Lisle-sur-Tarn avec : IBRAHIM MAALOUF / FLAVIA COELHO / SOVIET SUPREM / DUB INC / BABYLON CIRCUS / SOOM T / QUEEN OMEGA

Plus d’infos et billetterie sur : https://www.artsscenics.com/