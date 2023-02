Humour : Thomas Croisière en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Thomas Croisière, qu’on peut écouter sur France Inter, présentera son spectacle « Voyage en Comédie » le 17 février à la Comédie de Toulouse.

Thomas Croisière, le Tom Cruise français, nous embarque pour un hilarant voyage en comédie au cours duquel il partage et transmet sa passion pour le cinéma comique et populaire. Car sans Bébel, le Splendid, Audiard, Laforêt, de Funès et des films comme « 2 heures moins le quart avant Jésus Christ », « La Boum », « L’aventure c’est l’aventure» ou « La vie est un long fleuve tranquille », il ne serait jamais devenu l’immense star que nous connaissons sur France Inter comme à la télévision ou au cinéma.

Durant ce voyage nostalgique, émouvant et surtout drôle, il rend à César ce qui appartient aux films qui n’ont pas eu de César. Vive la comédie et vive le cinéma !

Réservations : lacomediedetoulouse.com