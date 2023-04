Hasard de Pierre Rigal au TheâtredelaCité Toulouse !

Partager Facebook

Cette semaine, Pierre Rigal présente son spectacle « Hasard » au ThéâtredelaCité Toulouse.

Pierre Rigal, le créatif et talentueux chorégraphe toulousain dont les pièces font le tour du monde, nous livre ici sa toute nouvelle création 2023 : Hasard. Conçue avec l’aide d’un créateur issu de l’univers de la magie nouvelle, Hasard met en scène six danseurs dans des combinatoires individuelles et collectives de mouvements qui offriront de multiples variations d’événements. Ainsi des formes abstraites se métamorphosent de manière inattendue en structures plus concrètes, voire plus narratives. C’est alors que des situations poétiques ou des instants humoristiques pourront par « surprise » surgir du magma. Il se dessinera ainsi, et peu à peu, une histoire inattendue…

