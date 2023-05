Happy Market, un vide Dressing à Nailloux fin mai

Partager Facebook

Première édition du Happy Market à Nailloux Outlet Village les 27 et 29 mai prochain.

Pour l’arrivée des beaux jours, le Nailloux Outlet Village s’associe à 6 influenceurs pour organiser la première édition de son Happy Market : un vide dressing géant dont 10% des bénéfices seront reversés au secours populaire.

Contribuer à l’économie circulaire et la limiter la consommation de ressources, mais aussi prolonger la vie des vêtements, chaussures et accessoires, en les proposants à tout petits prix, c’est le projet de ce grand vide dressing organisé au Nailloux Outlet Village.

Dans une cellule dédiée, en rue basse sur la place du village (à côté de la boutique Levi’s), les visiteurs pourront retrouver des dizaines de pièces femme, homme et enfant, toutes de seconde main et à prix cassés. L’occasion de se faire plaisir avec de belles pièces et de favoriser le réemploi tout en faisant des économies.

Les pièces à retrouver proviennent des dressings d’Amélie Cheval (ameliecheval31), de Cindy P. (boho_addict), de Laura (lapetitefrenchie), de Clément (clementlazuech), d’Andrea (enndreya) et de Marie-Aude (mavilotte) qui seront tous les six présents sur le village des marques pendant ces deux journées.

Infos : https://www.naillouxoutlet.com/fr/