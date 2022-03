Guillaume Meurice au Bascala pour le Printemps du Rire

Partager Facebook

Ce vendredi 25 mars, le Bascala de Bruguières accueille Guillaume Meurice dans le cadre du festival Printemps du Rire 2022.

Guillaume Meurice montera sur la scène du Bascala le 25 mars pour traiter d’un sujet sérieux. Il se présente aux élections présidentielles ! Il est le candidat de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

Infos et réservations : https://spectacles.le-bascala.com/