Gragnarock, un festival 100% rock français 

Samedi 3 septembre à Gragnague, près de Toulouse, découvrez le festival rock français Gragnarock.

Cette 7ème édition se déroulera dans un magnifique théâtre de verdure. Gragnarock est un éco-festival, respectueux de son environnement avec pour objectif une réduction maximale des déchets. Plus de 30 partenaires et 60 bénévoles oeuvrent pour un festival convivial, familial et participatif qui sonne bon le rock .

La journée débutera à 17h30 avec un concert rock jeune public ambiance par Les Zélectrons Frits. Suivront les lives de Zoé sur le Pavé, Maracujah et Paddang.

Vous l’aurez compris, le rock sera à l’honneur de ce festival familial et convivial.

> www.gragnarock.fr