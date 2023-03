Giedré en concert près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain , Giedré sera en concert au Bascala Bruguières ce vendredi 24 mars.

GiedRé est un « Objet Chantant Non Identifié ». Elle aborde depuis 10 ans, des sujets du quotidien et de société avec une délicatesse rigolarde, une potacherie de dentellière et un refus de tout compromis. Elle revient avec un nouveau spectacle autour de chansons romantiques au piano, accompagnée de son guitariste.

Mais ne vous y trompez pas : ici, rien de vulgaire, rien de complaisant. Dans ses textes, GiedRé appelle un chat un chat et ne nous épargne rien… surtout le pire ! Chaque antienne est comme une petite nouvelle, une comptine, quelque fable incisive, que la chanteuse nous glisse depuis son oeil de biche chirurgicale, jouant de sa vraie-fausse candeur avec une soufflante virtuosité.

GiedRé c’est le paradoxe de la mignonnerie et du trash, c’est la lecture d’un manuel d’éducation punk à l’enfant qui sommeille en nous. Rendez-vous au Bascala ce vendredi soir.

Infos et réservations : https://spectacles.le-bascala.com/