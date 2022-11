Fumer fait tousser, Enzo le Croco…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Au cinéma cette semaine, on pourra voir Enzo le Croco, la nouvelle dinguerie de Quentin Dupieux, Laure Calamy incroyable dans Annie Colère, un thriller avec José Garcia et André Dussolier, un père noël pas très content et le dernier film de Christophe Honoré.

Fumer fait tousser de Quentin Dupieux

Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les « TABAC FORCE », reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader.

Enzo le Croco de Will Speck, Josh Gordon

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo – un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque …

Annie Colère de Blandine Lenoir

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous.

Le Torrent de Anne Le Ny

Avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps…

Le Lycéen de Christophe Honoré

Avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.

Violent Night de Tommy Wirkola

Avec David Harbour, John Leguizamo, Alex Hassell

Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d’une famille aisée qu’ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient pas : Le Père Noël est dans la place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint Nicolas a plus d’un tour dans sa hotte.