François Truffaut, Paul Verhoeven, Wes Anderson…nouvelle semaine du cinéma en plein air à Toulouse 

Nouvelle semaine pour le cinéma en plein air de la Cinémathèque de Toulouse avec entre autres The Grand Budapest Hotel, Total Recall et les Quatre Cents Coups.

Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour prendre l’air. Pendant sept semaines, le cinéma en plein air prend place pour une 19e édition à la Cinémathèque de Toulouse. Une trentaine de projection sont programmée sur la façade du bâtiment à la belle étoile. Et cette semaine, du 19 au 23 juillet, quatre grands classiques du cinéma sont au programme comme Les 400 coups de François Truffaut, Total Recall de Paul Verhoeven, Quand la ville dort de John Huston, The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson et Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valerie Faris.

Le programme de la semaine :

Mercredi 19 juillet LES QUATRE CENTS COUPS* – FRANÇOIS TRUFFAUT

Jeudi 20 juillet TOTAL RECALL – PAUL VERHOEVEN – en partenariat avec le CNES et la Cité de l’espace

Vendredi 21 juillet QUAND LA VILLE DORT – JOHN HUSTON

Samedi 22 juillet THE GRAND BUDAPEST HOTEL – WES ANDERSON

Dimanche 23 juillet LITTLE MISS SUNSHINE* – JONATHAN DAYTON, VALERIE FARIS