Folamour en live dans une Guinguette de Toulouse

L’excellent Folamour sera en live ce 12 aout au Poney club, la guinguette de l’Hippodrome de Toulouse.

Connu sous le nom de Folamour pour son activité de DJ et de producteur house, le Lyonnais Bruno Boumendil a toujours évolué dans la sphère musicale. Multi-instrumentiste, il a appris à jouer de la guitare, de la basse, de la batterie et de diverses percussions.

Après avoir joué au sein de groupes, du jazz à la pop, toujours désireux de diffuser au mieux la musique qu’il aime, il a fondé deux labels, Moonrise Hill Material and FHUO Records. Sous de multiples identités, il n’a eu de cesse de mettre le feu aux dancefloors les plus chauds en France et au-delà des frontières.

Preuve de sa dimension internationale, ses productions sont jouées par des artistes tels que Leon Vynehall, Roy Davis Jr, Soulclap ou Luke Solomon…

Folamour mixera toute la soirée ses sons électro au milieu des 5000m² de plein air. Bien entendu, tapas, foodtrucks etc…seront au rendez-vous.

Infos : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse