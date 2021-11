Folamour en concert ce mercredi soir à Toulouse !

Partager Facebook

Folamour sera en concert ce mercredi 10 novembre sur la scène du Bikini de Toulouse.

Folamour est de retour à Toulouse avec dans ses bagages l’album « the Journey ». Un récit autobiographique sur ses deux dernières années, passées entre aéroports et scènes, entre hauts et bas. Un album très personnel comme le conte d’une vie avec tout ce qu’elle peut contenir de joies et d’épreuves, aussi bien dans son écriture et sa production que dans son message, « The Journey » mélange tristesse contemporaine, isolement des artistes, mais aussi émerveillement des plaisirs simples de la vie et des découvertes qu’elle apporte avec elle, il n’est ni un récit joyeux, ni un conte triste et désabusé, il est la somme de tout ça et du reste aussi.