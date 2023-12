Film culte et Drone Soccer dimanche à l’Envol des Pionniers

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Envol des Pionniers nous propose un dimanche exceptionnel avec la projection du film « Y-a-t-il un Pilote dans l’avion? » première folie des ZAZ et une partie de Drone Soccer.

À l’approche des vacances de Noël, L’Envol des Pionniers propose une programmation exceptionnelle pour permettre aux visiteurs de découvrir le site historique de l’aéropostale à travers des animations inédites et familiales.

CINÉ AVIA : PROJECTION DU FILM “Y-A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?”

Ce dimanche 10 décembre 2023 à 15h00, L’Envol des Pionniers et Les Amis de l’Envol des Pionniers donnent rendez-vous au public pour une projection du film Y-a-t-il un pilote dans l’avion ? de David Zucker, Jerry Zucker et Jim Abrahams (LES ZAZ).

La projection sera suivie d’un échange avec Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’Aura Aero qui abordera le pilotage aujourd’hui et racontera son expérience. Jérémy Caussade est membre du collectif « Toulouse Pioneers » qui témoigne de l’état d’esprit d’innovation et rassemble les pionniers de l’écomobilité d’aujourd’hui. Le collectif a pour ambition de faire rayonner L’Envol des Pionniers et de perpétuer cet esprit précurseur voué à relier les Hommes, comme l’ont fait les pionniers d’autrefois ; en concevant le futur de l’aviation et des mobilités.

DRONE SOCCER à 10h et 14h30

À l’occasion de ce Ciné Avia, L’Envol des Pionniers invite le public à participer à une activité hors du commun : un drone soccer ! Kézako ? Né en 2016 en Corée du Sud, le drone soccer est un savant mélange de technologie futuriste et d’un sport ressemblant à s’y méprendre au fameux Quidditch d’Harry Potter.

Accessible à tous (à partir de 9 ans), la discipline met en compétition deux équipes de 3 pilotes qui s’affrontent dans une petite aréna entourée de filets pour tenter de marquer le plus de points possible dans les buts adverses.

Infos et réservations : https://www.lenvol-des-pionniers.com/