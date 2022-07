FIFIGROT fête les 30 ans de Groland à Toulouse

Partager Facebook

Du 19 au 25 septembre 2022, le FIFIGROT, festival international du film grolandais de Toulouse, revient avec une 11e édition pour célébrer les 30 ans de Groland.

Depuis onze éditions maintenant, le Festival International du Film Grolandais de Toulouse envahit en septembre les salles obscures de la Présipauté toulousaine. Cette année encore, On découvrira des dizaines de films en avant-première, rares ou inédits, pépites d’esprit grolandais, décalées et barrées à souhait, satires sociales ou à l’humour déjanté. Le tout accompagné de spectacles de théâtre de rue, concerts, performances, expositions et rencontres littéraires.

Le Gro village sera installé sur le Port Viguerie (quartier Saint-Cyprien) du lendi 19 au gromanche 25 septemb’. Au programme : concerts, rencontres littéraires, théâtre, et projections de cinéma en plein air !

30 ans de Groland

La présipauté de Groland, fruit de l’imagination de l’équipe de Benoît Délépine, Jules-Edouard Moustic, Not’ Président Salengro, Mickael Kael, Gustave de Kervern, Francis Kuntz et Francky Ky, est née en 1992 sur CANAL +.

Depuis la contrée de Groland et à travers leurs différentes émissions, ces auteurs et comédiens parodient depuis 30 ans la société et l’actualité du monde avec un ton décalé, sur fond de lutte sociale et politique. FIFIGROT célèbrera cet anniversaire avec une programmation exceptionnelle.

La programmation complète 2022 sera dévoilée courant août 2022.

Toutes les infos sur www.fifigrot.com