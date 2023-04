Fête de la Librairie ce samedi !

Partager Facebook

48 librairies indépendantes participent à cette 25e édition ce samedi !

Ce samedi 15 avril 2023, la Fête de la librairie par les libraires indépendants fêtera sa 25ème édition dans plus de 500 librairies en France, en Belgique et en Suisse francophones. À l’occasion de cet anniversaire, le livre Plumes sera tiré à plus 25000 exemplaires et sera offert aux clients des librairies participantes à la journée.

Un livre pour l’occasion

Cette année 25 écrivains participent au livre de la Fête de la librairie, intitulé Plumes, et font le portrait d’un oiseau, avec en miroir des textes un dessin du flamboyant artiste Michaël Cailloux, à qui l’on doit aussi la création de l’affiche de la Fête.

Stéphane Audeguy, Joël Baqué, Bertrand Belin, Éric Chevillard, Patrick Deville, Diaty Diallo, Yannick Haenel, Claudie Hunzinger, Régis Jauffret, Simon Johannin, Alexandre Labruffe, Marie-Hélène Lafon, David Lopez, Marielle Macé, Clémentine Mélois, Laurence Nobécourt, Lucie Rico, Jean Rolin, Jacques Roubaud, Tiphaine Samoyault, Pierre Senges, Anne Serre, Fanny Taillandier, Laura Vazquez et Emmanuel Venet rendent hommage au lien intime qui unit les oiseaux et les écrivains, et offrent une entrée inédite afin de mieux décoder notre monde en accroissant notre savoir autour de l’ornithologie.

Les 48 librairies indépendantes participantes d’Occitanie

Ariège

Pamiers : Le Bleu du ciel ; Aux Temps Modernes

Aude

Carcassonne : Mots & Cie

Lagrasse : Les Arts de lire

Aveyron

Rodez : La Maison du Livre

Millau : Syllabes

Villefranche de Rouergue : La Folle avoine

Espalion : Pont Virgule

Gard

Nîmes : Aux Lettres de mon moulin ; Teissier ; Siloë-Biblica Nîmes ; Diderot

Anduze : La Porte des mots

Aigues Mortes : Catygor

Haute-Garonne

Toulouse : Privat ; Ombres Blanches ; Floury Freres ; Le Chameau Sauvage

L’Union : Les Passantes

Grenade : Librairie Grand Selve

Montastruc-la-Conseillere : Le bois Jaune

Nailloux : Détours

Muret : À Demi Mot

Blagnac : Au Fil des mots

Escalquens : Escalire

Colomiers : La Préface

Saint-Gaudens : L’Indépendante

Plaisance : L’exemplaire

Gers

Fleurance : La Méridienne

L’Isle-Jourdain : Effets de Pages

Hérault

Montpellier : Sauramps ; Fiers de lettres ; Siloë-Biblica

Meze : La pluie d’été

Sète : La Nouvelle librairie sétoise ; L’Echappée Belle

Lunel : AB

Bédarieux : Joie de connaître

Lot

Figeac : Le Livre en fete

Souillac : Le Point d’Oc

Gourdon : Des Livres et vous

Lozère

Saint Chely d’Apcher : Le Rouge et le noir

Hautes-Pyrénées

Tarbes : Les Beaux jours

Perpignan : Cajelice ; Torcatis

Prades : La Libambulle

Tarn

Castres : Librairie Coulier

Tarn-et-Garonne

Montauban : La Femme renard