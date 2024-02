Festival Extreme Cinéma s’installe à Toulouse

Partager Facebook

La 25e édition du Festival Extreme Cinéma prend ses quartiers du 16 au 24 février à la Cinémathèque de Toulouse.

Fan de films de genre et de frissons, ce rendez-vous est fait pour vous ! Du 16 au 24 février 2024, la Cinémathèque de Toulouse présente la 25e édition de son festival Extrême Cinéma. Comme chaque année, à la même période, le public voyagera dans des univers cinématographiques exceptionnels.

Au programme : un Warm Up au Gloria le 14 février à 20h, un ciné-concert d’ouverture (Dementia de John Parker, accompagné par Marc Sens) le 16 février à 21h, des cartes blanche en présence d’invités, des doubles programmes thématiques, une séance très spéciale, Goldorak pour les Juniors de l’Extrême, des séances western spaghetti à 12h15, une compétition de courts métrages avec remise du Prix du Jury Extrême à la clé, des entractes extrêmes, une exposition et le retour de la fameuse Nuit de clôture.

Au casting des invités, l’acteur et réalisateur Christophe BIER aura droit à une carte blanche tout comme le réalisateur Gaspard Noé. L’équipe du Grindhouse Festival présentera un film le 19 février, La Mesita del Commedor de Caye Casas. HERVÉ JOSEPH LE BRUN, photographe et réalisateur, et CLAUDE LOIR, acteur, présenteront Mondo Homo le 20 février en plus de quelques rencontres avec le public.

Toute la programmation à venir sur https://www.lacinemathequedetoulouse.com/