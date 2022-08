Festival de fanfares à la rentrée à Toulouse 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022, rendez-vous à Toulouse pour le festival de Fanfares Brass dans la Garonne !

Le Collectif Fanfarnaüm, association de fanfares de rue toulousaines, réunit ses membres pour organiser la 5ème édition de son festival de fanfares, Brass dans la Garonne, les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022. Facile d’accès car localisé en centre-ville de Toulouse et au Jardin des Plantes (samedi), puis à Auzeville-Tolosane (dimanche), cet événement est ouvert à toutes et tous !

Le Collectif vous présentera les plus belles prestations synchronisées de fanfares de rue d’ici et d’ailleurs le temps d’une chorégraphie bien orchestrée, avec un large balayage du grand bassin toulousain… Préparez-vous au gros ménage d’été au Jardin des Plantes !

Programme détaillé de Brass dans la Garonne 2022

Samedi 10 Septembre

– Samedi de 14h à 17h sur différentes places du centre-ville de Toulouse

Grand plongeon des équipes de natation sur Toulouse, de la place Saint Sernin à la place Dupuy, en passant par celles des Carmes, de la Bourse, du Salin, ainsi que la rue des Prêtres. Munis de leurs plus rutilants produits cuivrés, nos équipes sont prêtes à nettoyer, balayer, astiquer… le pavé des rues de Toulouse pour le public !

– Samedi de 15h à 18h au Jardin des Plantes de Toulouse

Dès le samedi après-midi, le jardin des plantes sera investi par des activités musicales, mais pas que, et ouvertes à tous et notamment aux plus jeunes… Partez sur les traces de la chorégraphie cachée !

– Samedi de 18h à 20h au Jardin des Plantes de Toulouse

Battles de fanfares ! Venez voir s’affronter nos nageurs d’ici et d’ailleurs, sur des thèmes plus loufoques les uns que les autres !

– Samedi à partir de 20h et jusqu’à minuit au Jardin des Plantes de Toulouse

Grande soirée concert de fanfares invitées par le Collectif au Jardin des Plantes, venues de Bordeaux, Grenoble, et Nantes !

Le Jardin devenu piscine verra émerger un grand bassin sur la place principale. Les fanfares qui ont ratissé les rues de Toulouse, à la vue de la moindre poussière à balayer pour permettre au public de converger sereinement jusqu’au Jardin des Plantes, seront sur place pour partager leurs meilleures chorégraphies ! Mais comme toute épreuve de natation synchronisée qui se respecte, les équipes fanfares s’efforceront de convaincre un jury très attentif à la moindre erreur : vous, cher public ! Alors, n’hésitez pas à venir noter leurs prestations !

Dimanche 11 Septembre

– Dimanche de 11h à 16h à l’Espace Durante d’Auzeville-Tolosane

Pique-nique musical le temps d’un après-midi. Le public est invité à amener son pique-nique pour profiter, au soleil ou à l’ombre des arbres, d’un dernier balai aquatique avant la fin du week-end…

Entrée libre – buvette sur place.

La buvette n’acceptera que les espèces et les chèques, pas de CB.

Les fanfares invitées

– La Mort Subite – Grenoble – Fanfare Britney Spears Guantanamo

– Le Beat Cheese – Bordeaux – Fanfare affinée

– Le Terminus Brass Band – Nantes – Fanfare du dernier wagon

– Roller Toaster – Nantes – Fanfare spatio-temporelle

Les fanfares du Collectif Fanfarnaüm

– Les Trous Balourds – Fanfare Ambidextre Polymorphe

– La Mécanique des Cuivres – Fanfare à Vapeur

– Les Gimmick 5 Syndicate – Fanfare Electro-Fwing

– Dead Paquito – Fanfare fanfarophile

– Les Frères Pouetards – Fanfare Swing-cuivré et RockSka fumeux

Plus d’infos sur https://brass-dans-la-garonne.fr