Festival d’avant-première au CGR Blagnac

Du 5 au 11 octobre, retrouvez la 7ème édition du Festival d’Avant-Premières du CGR à Blagnac avec une belle sélection de films à venir.

Au tour du CGR Blagnac de nous offrir une belles semaine d’avant première avec pas moins de 8 films très attendus. Chaque jour, retrouvez un ou deux films en avant-première et au tarif exceptionnel de 5€ pour les membres du Club CGR.

La nouvelle comédie de Malik Bentahla, JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE ouvrira le festival. Le rire sera d’ailleurs à l’honneur avec les comédies BROS et LE NOUVEAU JOUET. Pour le jeune public, le film d’animation SAMOURAÏ ACADEMY ravira les petits et les grands. MAESTRO(S) et TEMPÊTE ne manqueront pas de combler les cinéphiles les plus aguerris ! Enfin, les femmes et l’histoire seront au coeur de ce festival avec COULEURS DE L’INCENDIE et SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE qui clôturera la 7ème édition de ce festival !

Plus d’infos : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/