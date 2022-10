Festival – Cinquième édition de la Mekanik du Rire à Pibrac !

Partager Facebook

Le festival de rue de Pibrac et de l’Ouest toulousain, « la Mekanik du rire », passe la cinquième du 6 au 9 octobre prochain.

La cinquième édition du festival de rue de Pibrac et de l’Ouest toulousain, « la Mekanik du rire », a lieu du jeudi 6 au dimanche 9 octobre 2022 sur l’esplanade Sainte-Germaine à Pibrac, entre basilique et église. De jeudi à dimanche, 24 compagnies de rue déboulent avec autant de spectacles, pour une cinquantaine de représentations tout public. Le Festival , c’est 11 824 spectateurs accueillis en 2021, près de 60 000 depuis la première édition en 2018.

Au programme : théâtre de rue, clown, cirque, danse, concerts, sorcière, princesse, baignoire rebelle, espionnage internet, casseroles, mousse de savon, bouchons de vin, polar sanglant, tuyauterie bretonne, apprentis policiers, apprenti forcené, dames-parapluies, récital défoulatoire, jongleurs déjantés, fanfare à vapeur ou manège Schmilblick…

À découvrir aussi une expo-rassemblement de voitures et motos anciennes, samedi 8 octobre et dimanche 9.

Avec la Compagnie Singulière, Carnage Productions, la Famille Goldini, la Compagnie Émergente, la Passante, la Compagnie de l’autre, Madame Riton…

Du côté du programme, la Mekanik du rire passe au surmultiplié, avec 24 compagnies de rue pour une cinquantaine de représentations. La programmation alterne spectacles célèbres et créations prometteuses, par des compagnies reconnues ou des troupes émergentes.

Dans la catégorie des grosses cylindrées des arts de rue, on trouve la Compagnie Émergente du fameux jongleur Lolo Cousins dans un « Déséquilibre passager », la compagnie la Même Balle avec « Histoire d’eau » ; ainsi que les compagnies toulousaines Carnage Productions dans « Dérapage », la Famille Goldini qui met « Du plomb dans le gaz », la Compagnie de l’autre d’Alexis Delmastro avec son premier spectacle « Mon toit du monde à moi, c’est toi », ou encore les compagnies la Passante, Marche ou rêve ou la Compagnie Singulière qui présentent leurs dernières créations.

Créations récentes et autres bizarreries

Parmi ces spectacles tout récents (post-Covid !), on pointera « Doxa » de la compagnie Madame Riton, qui ouvrira le festival jeudi soir, « AmalgameS » de la Compagnie Singulière, « Les petites casseroles que tu trimballes » par la compagnie l’Envers du monde, « Gloria… ma princesse intérieure » de la compagnie l’Art osé, « Les impavides Bretons » par la compagnie la Mandale, « Les dames-parapluies » de la compagnie la Passante, « Les Altérations accidentelles : catharsis » de la compagnie Zique à tout bout d’champ, ou « Entretien avec un jongleur » par le Cirque du Ravi de Florent Lestage.

Et puis une tripotée de bizarreries inclassables comme le plus que dansant « Street Soul Train » de la compagnie Wab et Étincelles, le « Sulfat’théâtre » de la Cie la Petite vitesse, « Incognito » de Magik Fabrik ou « Meurtre au motel » de la Cie Bris de banane. Sans oublier le Schmilblick club de Victor Betti, un disco-manège interactif plus proche du cabinet de curiosités que de l’attraction foraine.

Pour en savoir plus :

www.lamekanikdurire.com

Crédit : El-Kote_Tout-sur-roues_© Bernard Boulange (CP)