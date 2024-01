Felix présente son nouvel album ce mardi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Félix dévoile ce mardi 23 janvier son premier album/spectacle « Demain est annulé ». La sortie de l’album sera accompagné d’une release party à l’Espace Job de Toulouse, le même jour.

Félix cumule les mandats : diplômé en langue chinoise, auteur engagé, compositeur, interprète de « chansons hiphop » (label Plugin Records) et président/cofondateur de l’association Music Declares Emergency France œuvrant à la transition écologique de la filière musicale.

Quelques singles et 2 EP plus tard, Félix présente son 1er album/spectacle « Demain est annulé », une tentative de nouvel imaginaire. Subtil mélange de chanson, de pop et de rap. « Demain est annulé » est un album hybride, engagé, conscient dont l’objectif est de sensibiliser le public aux grands enjeux de la transition écologique. La création de nouveaux récits passe par l’ouverture de la musique à d’autres disciplines artistiques, culturelles et scientifiques.

Rendez-vous ce mardi à l’Espace Job Toulouse pour voir le projet de Felix en live !