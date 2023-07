Fary de retour à Toulouse en 2024

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après avoir joué son spectacle sur le central de Roland-Garros, Fary présentera son nouveau spectacle à la Halle aux Grains Toulouse le 1er avril 2024.

Le 7 juillet dernier, Fary a créé un événement sans précédent. L’humoriste se produisait devant 15 000 spectateurs sur le court Philippe-Chatrier à Roland-Garros. Il présentait son spectacle « Aime-moi si tu peux ». Un succès pour ce premier humoriste là où d’habitude on peut voir Nadal, Djokovic ou encore Alcaraz. Ce n’était pas une première devant tant de monde pour Fary qui avait joué son précédent spectacle « Hexagone » devant 15 000 personnes à Paris-Bercy.

En 2024 à Toulouse

Après cet événement historique, Fary prend la route dès la rentrée avec une date à Toulouse le 1er avril 2024. Après deux premiers spectacles remarqués et plutôt centrés autour des questions de l’identité, Fary est de retour sur scène avec un matériau plus intime : le stand-upper sort de sa zone de confort et observe, dans le détail et avec beaucoup d’autodérision, l’éternel sujet du couple. Une thématique maintes fois abordée par le biais de l’humour qui prouve une nouvelle fois qu’elle demeure une source d’inspiration des plus solides et trouve avec Fary matière à se renouveler.

Fary nous revient donc avec « Aime-moi si tu peux », un seul en scène toujours aussi piquant et maitrisé.

Fary

1er avril 2024

Halle aux Grains Toulouse

www.odyssud.com