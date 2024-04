Fakear, La Fine Equipe… Nowadays Records fête ses 10 ans à Toulouse !

Partager Facebook

Le label Nowadays Records fête ses 10 ans cette année avec un passage au Bikini Toulouse ce 12 avril.

Le label Nowadays records fête ses 10 ans cette année. Pour l’occasion, la team prend la route avec comme objectif de faire danser le public grâce aux artistes historiques (Fakear, La Fine Equipe) mais également aux découvertes (KasbaH, Jeff The Fool, FORM, Chien Méchant etc…), et ce aux quatre coins de la France : l’occasion de célébrer leurs 10 ans de musiques, de soirées, et de rencontres.

Fondé en 2014, le label Nowadays Records représente déjà une impressionnante famille ! Avec plus de 200 sorties d’EP et d’albums à leur actif, le catalogue du label continue de croître et compte déjà des artistes célèbres et talentueux tels que Fakear, La Fine Équipe ou encore Chien Méchant.

A Toulouse, on pourra voir les lives de Fakear, La fine Equipe, KasbaH ou encore Aude M. Réservations : lebikini.com