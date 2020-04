Fabien Olicard propose un premier show de mentalisme à domicile

Partager Facebook

Le jeudi 7 mai 2020 à 21h sur internet, l’excellent Fabien Olicard propose « Confinementalisme » un premier show de mentalisme à domicile.

Le 18 mars, Fabien Olicard a mis à disposition sa plateforme, LE OLICARTON, et y a posté pendant un mois, chaque jour à 10H00, un projet enfoui dans ses cartons (jeu de société, podcast, vidéo, énigme), pour rompre avec l’ennui et surtout pour le plus grand plaisir de son public.

Le 7 mai prochain, vous êtes invités à la représentation exceptionnelle de « Confinementalisme », un spectacle de mentalisme auquel assister depuis chez vous, en direct à 21h, totalement imaginé pour cette période particulière. Il sera diffusé sur Facebook, Twitch et Youtube.