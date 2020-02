Fabian Ordonez en concert à Toulouse le 23 février !

Partager Facebook

Le « Papa » de Bigflo & Oli se prépare à sortir un nouvel album sous le label des enfants. Fabian Ordonez le présentera à la Halle aux Grains de Toulouse le 23 février 2020.

Dans la famille Ordonez, vous connaissez déjà BigFlo et Oli. Maintenant, place au Papa. Fabian Ordonez se prépare de sortir de l’ombre avec un nouvel album le 25 octobre prochain dans les bacs. Dans cet opus, il revisitera le répertoire latino mais pas seulement. « La Historia de un Amor mythique Boléro » qui sera son premier single « Quizás, Quizás, Quizás »,Cha Cha cubain créé par Osvaldo Farrés en 1947 et immortalisé par Nat King Cole, ; « La Javanaise », bijou gainsbourien auquel il donne une sensualité folle et tant d’autres Et puis « Hermano », une composition originale dédiée à son frère, dans laquelle il se met à nu et raconte à sa manière, faite de pudeur et de tendresse, ses années de jeunesse.

Après 40 ans de carrière, Fabien Ordonez découvre le devant de la scène avec « El Padre » son nouvel album et une date toulousaine le 23 février 2020 à la Halle aux Grains.

FABIAN ORDOÑEZ En Concert

DIMANCHE 23 FEVRIER 2020 – 20H30

HALLE AUX GRAINS

Réservations : www.bleucitron.net