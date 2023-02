Epica et Apocalyptica en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce mercredi 8 février, après quelques reports, les groupes de Metal Epica et Apocalyptica seront en concert au Bikini Toulouse.

Prévu il y a un an au Bikini, le concert de Epica se jouera finalement ce mercredi pour le plus grand plaisir des fans du groupe de Metal. Pour l’occasion, on retrouvera aussi sur scène Apocalyptica. Les deux groupes de metal symphonique unissent leurs forces pour « The Epic Apocalypse Tour » ! EPICA, qui est actuellement plongé dans la production de son huitième album pourra présenter à ses fans ses nouveaux titres lors de cette tournée tant attendue qui sera aussi l’occasion pour le groupe et pour ses fans de revivre ensemble des moments d’émotions et de souvenirs avec les hits de son répertoire.

Ne manquez pas EPICA et APOCALYPTICA au Bikini ce mercredi 8 février !

infos : www.lebikini.com