En Corps, Morbius, Sonic 2…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine, au cinéma, on pourra découvrir En Corps, Morbius, Sonic 2, Le Monde d’hier, Azuro et Freaks Out. Faites vos choix !

En corps de Cédric Klapisch

Avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer…

Morbius de Daniel Espinosa

Avec Jared Leto , Matt Smith , Adria Arjona

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, le remède déclenche un effet sinistre.

Sonic 2 le film de Jeff Fowler

Avec Malik Bentalha , Ben Schwartz , Marie-Eugénie Maréchal

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition.

Le Monde d’hier de Diastème

Avec Léa Drucker , Denis Podalydès , Alban Lenoir

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son Secrétaire Général qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-droite.

Azuro de Matthieu Rozé

Avec Valérie Donzelli , Thomas Scimeca , Yannick Choirat

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un village coincé entre la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas de portable. Des amis qui se connaissent trop bien. Rien à faire. Ou si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau, descend un homme. Un homme mystérieux…

Freaks Out de Gabriele Mainetti

Avec Franz Rogowski , Claudio Santamaria , Pietro Castellitto

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d’organiser leur fuite vers l’Amérique, mais il disparaît.