En 2024, Le Festival Mondial de la Magie près de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les plus grands magiciens se donnent rendez-vous au Bascala, près de Toulouse, pour le Festival Mondial de la Magie le 20 janvier 2024.

Le Festival Mondial de la Magie, c’est le spectacle incontournable pour tous les passionnés de magie ! Ce show époustouflant réunit tout simplement les meilleurs magiciens du monde.

Tous les artistes présents sur scène se sont déjà produits dans le monde entier et ont reçu de prestigieuses récompenses, couronnant leur talent unique.

C’est donc une chance incroyable de les voir tous se produire sur les scènes de France dans le cadre de ce Festival Mondial de la Magie, seule tournée à avoir obtenu le partenariat officiel de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs.

Pendant plus de deux heures, ils vont vous émerveiller, vous faire rêver, et vous transporter dans un monde merveilleux… et magique !

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE

Samedi 20 janvier 2024 – 15h00 et 20h30

Le Bascala, Bruguières

www.bleucitron.net