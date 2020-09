Edition automnale du Discovery Day au Kinepolis de Fenouillet

Partager Facebook

Le samedi 10 octobre, à 16h et 18h, le cinéma Kinepolis de Fenouillet près de Toulouse, lance son opération Discovery Day. Découvrez en une séance, sur grand écran, les bandes-annonces des films avenir.

Kinepolis réinvente l’expérience des salles obscures ! Le Discovery Day, exclusif et gratuit, est de retour le samedi 10 octobre pour sa 3ème édition, avec deux séances à 16h et à 18h. A travers une séance dédiée aux bandes-annonces des films à venir, les spectateurs pourront partager en famille ou entre amis tout le plaisir du cinéma dans les Kinepolis de France dont celui de Fenouillet près de Toulouse. Des goodies et un quizz seront proposés en salle et le Discovery Day sera également à suivre à 18h00 en LIVE sur les réseaux sociaux. La séance sera en effet accessible sur Facebook et Instagram, l’occasion de vivre l’expérience où que l’on se trouve : chez soi en mode cocooning ou ailleurs.

Lancé avec succès à l’automne 2019, le Discovery Day est venu enrichir

le programme d’évènements exclusifs développé par Kinepolis (Matinées

Magiques, Horror Nights, Kultissime, Manga K…). L’édition de juillet dernier, dans un contexte inédit, a été plébiscitée par les fans de cinéma, aussi bien en salles que sur les réseaux sociaux. En effet, avec plus d’un

millier de participants dans les salles Kinepolis et plus de 8 000 sur les

réseaux sociaux, les spectateurs ont confirmé leur envie de renouer

avec les émotions du cinéma.

Infos et réservations sur www.discoverydaykinepolis.fr