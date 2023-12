Eagle-Eye Cherry en janvier prochain à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Eagle-Eye Cherry sera sur la scène du Metronum Toulouse le 25 janvier 2024 pour reprendre ses plus beaux succès.

Chanteur culte de la fin des années 90, Eagle-Eye Cherry est de retour. Le chanteur Suédo-américain, fil du trompettiste Don Cherry et de l’artiste Moi Cherry, connait un beau succès. Peu après sa naissance, il déménage avec son père à New York où il commence sa carrière musicale. Après la mort de Don Cherry en 1995, Eagle-Eye Cherry revient à Stockholm avec sa petite amie et se concentre sur l’écriture de chansons. Il enregistre peu après Desireless (en 1996), un succès en Scandinavie et dans le reste de l’Europe.

Sa chanson suivante, Save Tonight, devient son premier succès international. Il revient aujourd’hui avec « Rising Sun », son nouveau single qu’il présentera à Toulouse en 2024 en plus que ses plus grands succès.

infos : metronum.fr