DJ Snake, Arnaud Rebotini…Le programme de la semaine au Poney Club 

Le Poney Club de Toulouse nous offre une semaine incroyable avec les lives de DJ Snake, Dabeull ou encore Arnaud Rebotini. Incroyable !

Le Poney Club est une grande guinguette à ciel ouvert sur 5000m2 à Toulouse. Dans un décor verdoyant et champêtre, à l’entrée de l’Hippodrome de Toulouse, le Poney Club prend ses quartiers pendant deux mois d’été. Créé par Philippe Belot ( Down Town Factory) et Amine Britel ( Opium Club), ce lieu de plein air propose des foodtrucks, des tapas, des bars à Cocktails ou encore une zone de Pique Nique, et de jeu. Sans oublier de la musique !

Depuis deux éditions, les toulousains ont pu découvrir un bon nombre d’artistes internationaux comme Cut Killer, Synapson, Fomamour, Koba LaD, PLK, Yuksek, Bon entendeur, Etienne de Crecy, Bob Sinclar, Vladimir Cauchemar ou encore Feder, Sophonic, Breakbot et Teki Latex.

Cette semaine, une belle programmation prend place au Poney club avec :

Mardi 23 aout : Safari Poney Tonahja

Mercredi 24 aout : DJ Snake

Jeudi 25 aout : Dabeull

Vendredi 26 aout : Arnaud Rebotini

Samedi 27 aout : J’Peux pas J’ai Poney : Boris Way

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse