Disney sur Glace, ce week-end au Zénith Toulouse Metropole

Du 13 au 15 janvier, Disney Sur Glace présente son nouveau spectacle au Zénith Toulouse Métropole.

Rejoignez Mickey et ses amis dans le spectacle Disney sur Glace La Grande Aventure! Explorez le royaume des esprits colorés de Coco, partez en mer avec Vaïana, regardez Belle dans le ciel lorsque le lustre enchanté prend vie, et chantez avec Elsa. Créez des souvenirs avec Aladdin, Toy Story et La Petite Sirène, et participez à une véritable fête !

Le spectacle a lieu durant trois jours et cinq représentations :

vendredi 13 janvier à 19h30

samedi 14 janvier à 14h et 17h30

Dimanche 15 janvier à 10h15 et 14h

Plus d’infos : www.zenith-toulousemetropole.com