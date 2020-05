Dionysos en concert cet automne au Bikini

Partager Facebook

Le groupe Dionysos sera de retour à Toulouse, au Bikini le 19 novembre 2020.

A Paris, sur les quais de Seine, est amarré le Flowerburger, un bateau-resto-disco cabinet de curiosités qui sert des burgers aux fleurs et traverse Une sirène à Paris, le dernier roman de Mathias Malzieu. Ce bateau est une péniche, qui permet de partir loin et de transporter de grandes quantités de marchandises. Par exemple, des histoires, des métaphores.

Pour Mathias, ce bateau, c’est Dionysos. Le groupe qu’il emmène (et qui l’emmène) depuis 25 ans, pour les grandes croisières comme à travers les tempêtes.

Du rock épique et mélancolique (All The Pretty Waves, Flower Burger), des chansons comme un cocktail sur une plage de Cancun ou d’Hawai (Les Filles Barbelées, Une Sirène à Paris)…

Enregistré entre Valence et Paris pendant l’écriture du livre, Surprisier est un album de chansons très personnelles pour Mathias. Et aussi essentiel pour Dionysos qui garde ses caps, tous à la fois, en emballant de la pop garage dans des cordes et des cuivres d’orchestre symphonique, en inventant la BO d’une superproduction projetée sur un drap dans la cale du Flowburger, en entonnant des refrains qui vont faire chavirer les foules. En fin d’album, on entendra Voler en amour, une chanson bouleversante de délicatesse, qui dit que se noyer et voler, plonger en soi et en sortir plus grand, plus haut, c’est parfois la même chose. Tiens, le Flowerburger/Dionysos est donc aussi la seule péniche volante au monde. Du beau boulot de surprisier.

Rendez-vous au Bikini de Toulouse le 19 novembre prochain.

Réservations : www.lebikini.com