Derniers jours pour l’Exposition Jean Dieuzaide

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Découvrez l’exposition sur le photographe français Jean Dieuzaide au Couvent des Jacobins de Toulouse jusqu’à Dimanche.

Grand photographe français, Jean Dieuzaide a œuvré toute sa vie à la reconnaissance de son art. À l’occasion du centenaire de sa naissance, la Mairie de Toulouse lui consacre une grande exposition rétrospective au Couvent des Jacobins, jusqu’au 6 mars 2022.

Ayant acquis la plus grande partie de son fonds photographique, elle présente plus de 200 oeuvres et archives, parfois inédites, révélant le talent d’un artiste capable de transcender le réel et le rôle d’un homme essentiel pour la reconnaissance de la photographie.

Pour en savoir plus, cliquez ici !

Crédit photo : @Jean Dieuzaide – Mairie de Toulouse, Archives municipales Fête de la Musique