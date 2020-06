Dernier jour pour l’appel à projet du Festival Lumières sur le Quai

Partager Facebook

Le Festival Lumières sur le Quai, qui aura lieu du 10 octobre au 1er novembre 2020 au Quai des Savoirs Toulouse, lance un appel à projets pour sa 6e édition.

Le Quai des savoirs propose chaque automne un rendez-vous festif articulant arts et sciences, pluridisciplinaire et populaire intitulé Lumière sur le Quai. Ce moment, prévu du 10 octobre au 1er novembre, s’articule autour de spectacles de rue, d’installations, de rencontres, de déambulations, de démonstrations, d’ateliers et d’expositions. Le tout se déroulant à l’intérieur et l’extérieur du Quai des Savoirs de Toulouse .

Pour sa 6ème édition en 2020, “Lumières sur le Quai” est en profonde mutation avec un repositionnement de l’événement à la fois sur une durée plus longue (3 semaines), et sur une thématique en plus forte résonance avec l’actualité des idées et des enjeux contemporains : la construction de récits du futur alternatifs à ceux de l’effondrement.

Dessine-moi un autre futur… A l’ombre des catastrophes et des angoisses collectives, il existe de multiples initiatives, programmes de recherche, expérimentations citoyennes, innovations sociales et technologiques, créations, qui invitent à construire un autre récit du futur. Car un autre futur est possible : à nous de l’imaginer concrètement ensemble, de l’expérimenter, de le mettre en route, de le raconter.

C’est ce que le Quai des Savoirs vous propose à travers le festival Lumières sur le Quai 2020 !

Trois semaines pour découvrir, tester, rencontrer, échanger, imaginer un autre futur que celui de l’effondrement avec toutes celles et ceux qui veulent renouer avec l’utopie : scientifiques, artistes, militants, entrepreneurs, philosophes, citoyens, makers, journalistes, auteurs…

Le festival Lumières sur le Quai se décline en expositions, installations, ateliers, rencontres et tables rondes,… Cet appel à projets concerne :

les ateliers (ateliers pour les familles, ateliers pour les grands, tout public…

les projets artistiques

Vous menez un projet culturel, artistique, créatif autour de ces thématiques ? Vous souhaitez présenter votre travail et recueillir le retour du public ? Candidatez pour que votre projet soit intégré à la programmation de ce festival !

Date limite de candidature : 10 Juin 2020

Plus d’informations sur https://www.quaidessavoirs.fr/espace-acteurs-csti