  DEMOS : L’orchestre d’enfants s’empare de la Halle aux grains !

Dimanche 5 juin à 16h à la Halle aux grains, l’orchestre d’enfants Démos Toulouse Métropole- Département de la Haute-Garonne donnera son concert de clôture sous la direction du chef d’orchestre Christophe Mangou, qui encadre le dispositif. Ils seront également présents sur la scène de la Philharmonie de Paris le samedi 18 juin à 20h!

Plus d’une centaine d’enfants participent, depuis trois ans, au programme Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), coordonné par la Cité de la musique-Philharmonie de Paris au plan national, en partenariat avec Toulouse Métropole et le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Lancé en 2019 à Toulouse, il permet à des enfants de 7 à 12 ans, éloignés de la pratique musicale pour des questions sociales, économiques ou géographiques, de suivre un apprentissage gratuit de la musique et d’intégrer un orchestre d’enfants.

L’Orchestre National du Capitole de Toulouse (ONCT), attaché à la médiation de la musique classique, porte ce projet de développement sur la métropole toulousaine et dans 2 communes du département (Muret et Villefranche-de-Lauragais).

Les enfants, amenés à la musique par le chant et la danse, découvrent les instruments (bois, cordes, cuivres) et choisissent celui qu’ils souhaitent pratiquer. Encadré par des professionnels de la musique et du domaine social, chaque enfant suit dans une structure de son quartier des ateliers hebdomadaires et retrouve régulièrement les autres enfants du territoire lors d’une répétition en orchestre « tutti ». L’apprentissage musical est enrichi par des actions de médiation menées par l’ONCT (visites, représentations…).

A l’issue de ces trois années, les enfants qui le désirent peuvent continuer leur pratique au sein des structures d’enseignement musical partenaires et conserver leurs instruments.

A la rentrée 2022, une centaine d’enfants issus de la métropole et du département intégreront à leur tour Démos pour un nouveau cycle de trois ans.