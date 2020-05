Découvrez les premiers noms de Pause Guitare 2021

Partager Facebook

Après l’annulation de l’édition 2020, le 25 anniversaire du Festival Pause Guitare aura lieu à Albi du 6 au 11 juillet 2021. Les organisateurs ont déjà dévoilé les premiers noms.

C’est surtout la confirmation du retour d’artistes programmés cette année. Ainsi, en 2021, on retrouvera Angele, Iggy Pop, Francis Cabrel, Alain Souchon, Christophe Mae, Catherine Ringer, Philippe Katerine, Dionysos, Maxime Le Forestier, Niska ou encore les Frangines.

Par contre, pour le moment, le Festival travaille avec des boites de productions pour faire revenir les Black Eyed Peas, Supertramp’s Roger Hodgson, Mika et Tones and I. The Australian Pink Floyd et Jethro Tull ne seront pas au programme. Ce dernier est remplacé par The Alan Parsons Project .

A partir de vendredi 29 mai, les procédures de report, de remboursement et de don seront en ligne notre site web : www.pauseguitare.net