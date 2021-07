Début de la saison du Cinéma en plein air à Toulouse

Partager Facebook

Dès le 9 juillet, et durant tout l’été, la Cinémathèque de Toulouse propose une nouvelle édition du Cinéma en plein air. Quarante films pour une belle 17e édition !

Depuis le 19 mai, les cinémas sont ouverts. Depuis le 30 juin, les salles sont ouvertes à 100%. Place désormais à l’été et à sa période de cinéma en plein air. Et la Cinémathèque, déjà 17 saisons, nous offre un magnifique programme.

Une quarantaine de titres pour cette 17e édition. Et comme c’est désormais la tradition, une programmation très diverse qui permet à tout spectateur – quel que soit son âge, ou sa cinéphilie – de s’y retrouver. Et dans la programmation, le public pourra (re)découvrir des oeuvres essentielles de l’histoire du cinéma. Comme par exemple La Horde Sauvage, A l’Est d’Eden, Et Dieu Créa la Femme, Mars Attack, West Side Story, Breaking The Waves, Bagdad Café, Terminator, Breakfast Club, Le Signe de Zorro, Le Doulos, Buena Vista Social Club, True Grit, Citizen Kane, Dernier Train Pour Busan, Kill Bill , Man on the moon, Eléphant Man, l’Ile au chien, Akira, MASH, La LA land on encore Profession:reporter.

La Cinémathèque propose aussi des événements avec des ciné-concerts les 13 et 22 juillets, des séances spéciales, une exposition « Holywoodoo, Incredible Movie Posters du Ghana » et des séances pour les plus jeunes.



Comme à son habitude, le film du soir à 21h30 ou 22h sera de nouveau disponible le lendemain à 18h30. Et en cas de mauvais temps, tous en salle !

Toute la programmation : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda

Programmation:

SÉANCES À 22H

Vendredi 9 juillet ARRÊT D’AUTOBUS – Joshua Logan

Samedi 10 juillet KUNG FU PANDA – Mark Osborne, John Stevenson

Dimanche 11 juillet BAGDAD CAFÉ – Percy Adlon

Jeudi 15 juillet LES COMBATTANTS – Thomas Cailley

Vendredi 16 juillet LES MOISSONS DU CIEL – Terrence Malick

Samedi 17 juillet TERMINATOR – JAMES CAMERON

Dimanche 18 juillet DOMICILE CONJUGAL – François Truffaut

Mercredi 21 juillet BREAKFAST CLUB – John Hughes

Jeudi 22 juillet LE SIGNE DE ZORRO – Fred Niblo

Vendredi 23 juillet DOWN BY LAW – Jim Jarmusch

Samedi 24 juillet LES GARDIENS DE LA GALAXIE – James Gunn

Dimanche 25 juillet LE DOULOS – Jean-Pierre Melville

Mercredi 28 juillet NEW YORK-MIAMI – Frank Capra

Jeudi 29 juillet WALLACE ET GROMIT : LE MYSTÈRE DU LAPIN GAROU – Nick Park, Steve Box

Vendredi 30 juillet BUENA VISTA SOCIAL CLUB – Wim Wenders

Samedi 31 juillet TRUE GRIT – Joel et Ethan Coen

Dimanche 1er août PARFUM DE FEMME – Dino Risi

Mercredi 4 août ARCHIVES SPÉCIALES – programme issu des collections de la Cinémathèque de Toulouse

Jeudi 5 août CUISINE ET DÉPENDANCES – Philippe Muyl

Vendredi 6 août KILL BILL : VOLUME 1 – Quentin Tarantino

Samedi 7 août CITIZEN KANE – Orson Welles

Dimanche 8 août BELLE DE JOUR – Luis Buñuel

Tous les films sont repris en salle à 19h le lendemain de leur projection en plein air.

SÉANCES À 21H30

Mercredi 11 août MACADAM À DEUX VOIES – Monte Hellman

Jeudi 12 août DERNIER TRAIN POUR BUSAN – Yeon Sang-Ho

Vendredi 13 août TOUCHEZ PAS AU GRISBI – Jacques Becker

Samedi 14 août KILL BILL : VOLUME 2 – Quentin Tarantino

Dimanche 15 août L’ÎLE AUX CHIENS – Wes Anderson

Mercredi 18 août MAN ON THE MOON – Milos Forman

Jeudi 19 août ELEPHANT MAN – David Lynch

Vendredi 20 août DO THE RIGHT THING – Spke Lee

Samedi 21 août AKIRA – Katsuhiro Otomo

Dimanche 22 août YOUTH – Paolo Sorrentino

Mercredi 25 août M.A.S.H. – Robert Altman

Jeudi 26 août MAGIC MIKE – Steven Soderbergh

Vendredi 27 août LA LA LAND – Damien Chazelle

Samedi 28 août PROFESSION : REPORTER – Michelangelo Antonioni

Tous les films sont repris en salle à 18h30 le lendemain de leur projection en plein air.

Mode d’emploi

9 juillet – 8 août : du mercredi au dimanche, en salle à 19h et en plein air à 22h

11 – 28 août : du mercredi au dimanche, en salle à 18h30 et en plein air à 21h30

plein tarif : 7,50 € – tarif réduit : 6,50 € – tarif jeune (- de 18 ans) : 4 €