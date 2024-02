Daaaaaali !, Cocorico, La Bête…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Nouvelle semaine de sorties en salle avec le nouveau film de Quentin Dupieux, Daaaaaali!, la comédie Cocorico, La Bête de Bertrand Bonello ou encore Race for Glory et Opération Portugal 2.

Daaaaaali ! de Quentin Dupieux

Avec Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Edouard Baer

Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire.

Cocorico de Julien Hervé

Avec Christian Clavier, Didier Bourdon, Marianne Denicourt

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original : des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco.

La Bête de Bertrand Bonello

Avec Léa Seydoux, George MacKay, Guslagie Malanda

Dans un futur proche où règne l’intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s’en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour. Mais une peur l’envahit, le pressentiment qu’une catastrophe se prépare.

Race for Glory: Audi vs Lancia de Stefano Mordini

Avec Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl, Volker Bruch

1983, la rivalité est à son paroxysme, entre l’écurie italienne Lancia, dirigée par le charismatique Cesare Fiorio et la puissante équipe allemande Audi, dirigée par le redoutable Roland Gumpert. Mais, c’est sur le terrain, pilotées respectivement par Walter Röhrl et Hannu Mikkola, que leurs voitures : la Lancia Rally 037 et l’Audi Quattro, les départageront durant un championnat du monde des rallyes devenu légendaire.

Opération Portugal 2: la vie de château de Frank Cimière

Avec D’Jal, Grégoire Bonnet, Aurélie Boquien

Hakim alias Joaquim, notre policier maladroit et gaffeur, est de retour ! Il doit déjouer les plans d’un promoteur véreux : le comte de Neuville. Avec ses amis, il infiltre le Château du Comte mais doit en plus préparer son mariage avec Julia, à qui il a caché sa mission.