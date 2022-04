Cyprien, SOA et Mademoiselle Line en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce vendredi soir, CYPRIEN, SOA et MADEMOISELLE LINE débarquent sur la scène du Rex et vous offrent un co-plateau unique ! Trois artistes toulousains découverts à The Voice.

Pour finir la semaine dans les meilleures conditions, petit passage par le REX de Toulouse ce vendredi. Trois artistes se partagent la scène lors d’une belle soirée.

On retrouvera tout d’abord Cyprien Zeni, finaliste de The Voice 10 et finaliste de Eurovision France, viendra vous enchanter avec ses belles compositions. Il vous fera voyager à travers les différents styles qui composent son univers.

SOA ce duo dynamique frère et sœur candidat de The Voice 9 et finaliste de Eurovision France dont Pascal Obispo est le parrain, vous embarqueront dans leurs univers solaires, une fusion entre pop, rap, rock et musique du monde.

Sandraline vous présentera son EP « Intuition » qui sortira le 30 avril sous le nom de Mademoiselle Line. Un EP de 7 titres qui est un cocktail des musiques qui l’ont influencée : variété française, pop, soul, jazz. C’est ce mélange des styles qui font la richesse de son univers.

Des concerts à découvrir ce vendredi soir au Rex de Toulouse !

Infos et Réservations : www.lerextoulouse.com