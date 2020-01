Cycle Autoportrait et Journal filmé en janvier à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Du 7 janvier au 6 février 2020, la Cinémathèque de Toulouse propose un cycle autour de l’Autoportrait et du Journal Filmé. Plusieurs rendez-vous seront proposés pendant un mois.

Comme son intitulé l’annonce, une programmation de films à la première personne, du home movie à la production classique, à la lisière du documentaire et du cinéma expérimental, cherchant une forme de se raconter aux autres ou de se rencontrer soi. De Jonas Mekas à Federico Fellini, en passant par Alain Cavalier, Boris Lehman, Jonathan Caouette…, une forme de cinéma qui est quasiment un genre en soi, à la fois laboratoire d’un intime partagé et miroir tendu au spectateur.

Plusieurs invités seront de la partie comme Dominique Cabrera, Alain Cavalier, Gérard Courant et Boris Lehman.

Les films :

Amarcord

Les Glaneurs et la Glaneuse

JLG / JLG autoportrait de décembre

Lost, Lost, Lost

Tarnation

Grandir

Demain et encore demain, journal 1995

News from Home

J’aimerais partager le printemps avec quelqu’un

Time Indefinite

Le Journal intime de Joseph M.

La Rencontre

Irène

La Pudeur ou l’Impudeur

2000 Cinématons

Tentatives de se décrire

Aprile

Vacances prolongées (De grote vakantie)

Sans soleil

Le Journal intime de David Holzman (David Holzman’s Diary)

Baby I Will Make You Sweat

Un film (autoportrait)

toute la programmation : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda?from=2020-01-07&themeId=2156&to=2020-02-06