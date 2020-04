Coronavirus : La ville de Montauban s’active pour la culture et le savoir

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ville de Montauban met à disposition de nombreuses ressources en ligne pour permettre aux habitants confinés de nourrir leur curiosité, d’occuper les enfants.

Spectacles du Conservatoire, jeux et autres découvertes du centre du Patrimoine, collections du musée Ingres Bourdelle et du muséum Victor Brun, suivi de la résidence d’écriture du Pôle Mémoire, sélections numériques des bibliothécaires de la Mémo, ressources éducatives… les propositions des établissements de la Ville et du Grand Montauban sont riches. Et cette liste n’est pas exhaustive !

Ces idées vont encore se diversifier et se multiplier au fil des jours. D’autres contenus sont en préparation…. N’hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de la Ville pour rester informé des nouveautés.

Pour accéder aux ressources en ligne : www.montauban.com/faire-decouvrir-voir