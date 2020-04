Confinement. Cette semaine, la Cinémathèque de Toulouse vous conseille !

Partager Facebook

Chaque semaine, la Cinémathèque de Toulouse propose quelques recommandations pour vivre le cinéma depuis chez soi. Quels sont les conseils pour cette troisième semaine ?

En cette période de confinement, ou tout le monde est appelé à rester à la maison, la Cinémathèque de Toulouse propose chaque semaine plusieurs recommandations autour du 7e art. On a décidé de vous les partager (car elles sont excellentes comme toujours).

Une nouveauté à partir de cette semaine et pour les sept semaines à venir : des films en 28 mm, les Pathé Kok, ancêtres des VHS et des DVD. Grâce à un partenariat entre le Museo Nazionale del Cinema de Turin, la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine et la Cinémathèque de Toulouse vous proposeront de (re)découvrir ce que nos aïeuls regardaient chez eux, en famille, dans les années 1910.

Au programme donc :



> Une rencontre de cinéma avec Caroline Champetier, directrice de la photographie

Un film en 28mm : Plus de chauves

Un film Court sur la Cinémathèque : Le 69 rue du Taur de Jacques Mitsch

Le 17 février 2017, la Cinémathèque de Toulouse a célébré les 20 ans de son installation au 69 rue du Taur. À l’occasion de cet anniversaire, Jacques Mitsch a réalisé un film qui donne la parole à quelques témoins qui ont vécu ce moment où la Cinémathèque est passée « de la périphérie au centre » à la fin des années 1990.

Un film Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée : Meunier d’antan de Pierre Breinan (1978)

Et un livre ; Les Furtifs d’Alain Damasio