Conférence autour de « L’espace, indispensable outil de coopération entre pays » mercredi à Toulouse

La cité de l’Espace Toulouse nous donne rendez-vous le 7 avril prochain pour une conférence autour de « L’espace, indispensable outil de coopération entre pays » présentée par Jean-Yves Le Gall, Président du CNES.

Depuis plus de quatre décennies, la France sous l’égide du CNES, développe une coopération spatiale d’envergure à l’international. Cet esprit de collaboration qui anime le programme spatial français n’a cessé de se renforcer, et des partenariats ont été noués avec de nombreux autres pays, notamment avec ceux dits « les émergents », qui manifestent la volonté de se doter de capacités spatiales ou de les développer. Dans sa conférence, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et acteur majeur de cette dynamique de coopération, nous expliquera en quoi le développement de la recherche et des applications spatiales a besoin de coopération internationale et pourquoi la France y tient une place de premier rang.

Pour voir la conférence (Inscription obligatoire) : https://www.cite-espace.com/evenements/conference-lespace-indispensable-outil-de-cooperation-entre-pays/