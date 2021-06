Concours. Gagnez vos places pour Yseult à Toulouse !

Partager Facebook

Yseult présentera son excellent EP Brut lors d’un passage toulousain au Bikini le 1er juillet 2021. Gagnez vos place sur Toulouse Blog !

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de « Corps », elle nous a bouleversé avec ses nouveaux singles « Bad Boy » et « Indélébile », extrait de son EP BRUT, sorti le 20 novembre dernier. « Brut « , tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vela nous transpercent d’émotions. Quand simplicité rime avec beauté !

Bleu Citron et Toulouse Blog vous offrent des places pour ce concert très attendu au Bikini !

Réservations : www.lebikini.com