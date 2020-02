Concours – Gagnez vos places pour Véronic Dicaire à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’incroyable Véronic Dicaire présentera son « Showgirl Tour » au Zénith de Toulouse le samedi 15 février 2020. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Encensée par la critique pour ses deux derniers shows, Véronic Dicaire a su charmer le public et même le rendre accro ! Ses fans la réclamaient ? Elle revient avec un spectacle encore plus fou, et toujours aussi bluffant. D’Edith Piaf à Madonna en passant par Céline Dion, Amy Winehouse, Adèle, Lady Gaga ou Vanessa Paradis, elle incarne les plus grandes personnalités, restituant leur voix à la perfection… D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, elle reproduit leur gestuelle et leurs mimiques avec une précision déconcertante et une mise en scène réglée au millimètre. Entre ambiance rock et solos intimistes, la performance flirte avec l’émotion et Véronic est plus que jamais inimitable.

Véronic Dicaire sera donc de passage par le Zénith de Toulouse le 15 février prochain. Toulouseblog vous y invite !

Véronic Dicaire en spectacle

Samedi 15 février 2020

Zénith de Toulouse

Réservations : www.box.fr