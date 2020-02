Concours : Gagnez vos places pour Trans Kabar à la Salle Nougaro !

Partager Facebook

Le groupe Trans Kabar sera en concert à la Salle Nougaro le mardi 25 février. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Trans Kabar, traduit en lecture électrique des rites mystiques de l’île de la Réunion, pour élaborer une musique de « trans maloya ». Les quatre musiciens s’inspirent d’une cérémonie festive issue des rituels des esclaves faîte pour communier avec les ancêtres par la musique, les chants et les danses. Ils basent leur travail sur la voix des chants traditionnels du maloya et airs traditionnels. Des rythmiques rock maloya se sculptent autour de la voix et du kayamb pour se plonger dans les complaintes d’un blues insulaire, faisant grande place à l’improvisation.

Toulouseblog et la Salle Nougaro vous offrent des places pour le concert de Trans Kabart !

Trans Kabar en concert

Mardi 25 février 2020

Salle Nougaro