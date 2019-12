Concours : Gagnez vos places pour TFC – Brest sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, le TFC recevra Brest le 11 janvier 2020 au Stadium. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Une nouvelle année débutera pour le TFC lors de la réception de Brest le 11 janvier prochain. Une bonne nouvelle pour nos toulousains après un début de saison catastrophique . Les violets restent sur 9 défaites de rang en championnat de France, 10 en comptant la Coupe de la Ligue. Ils s’enfoncent un peu plus à la dernière place de Ligue 1 avec seulement 12 points après 19 journée et le première non relégable est Metz avec 17 points.

Face à Brest (22pts, 15e), Toulouse n’a qu’une option : gagner. C’est pourquoi il faudra être présent au Stadium pour soutenir les violets. Toulouseblog vous offre des places !

TFC – Brest

Le 11 janvier 2020

Stadium Toulouse

www.toulousefc.com