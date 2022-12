Concours : Gagnez vos places pour Pauline Croze à Toulouse

Partager Facebook

Pauline Croze sera en concert à la Salle Nougaro le mercredi 11 janvier 2023. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Pour son 5ème album, Pauline Croze affiche le calme et le soulagement propres aux artistes qui ont suivi leur intuition et leur audace. Pensé, composé et enregistré entre les confinements et les restrictions liées à la crise sanitaire, « Après les heures grises » marque une étape importante dans la carrière de la chanteuse.

Elle s’associe à Joann Sfar qui lui réalise la couverture de son album, ou encore Alf Briat pour mixer sa musique. Cet opus donne lieu à une tournée, chaleureuse et réconfortante, après les heures grises.

Rendez-vous le 11 janvier 2023 pour débuter l’année avec Pauline Croze à la Salle Nougaro. Toulouseblog vous offre des places !

Infos : www.sallenougaro.com